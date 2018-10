Objavljen snimak isporuke S-300 Siriji

Ministarstvo odbrane Rusije je objavilo snimak istovara protivvazdušnih raketnih sistema S-300 u Siriji.

Na snimku se vidi kako se kompleks u večernjim satima istovara iz vojno-transportnog aviona An-124 "Ruslan".

Juče je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu na sastanku predsjednika Rusije Vladimira Putina sa članovima Saveta bezbednosti Rusije saopštio da je Siriji predato 49 jedinica tehnike u okviru isporuke sistema S-300 radi povećanja bezbednosti ruskih vojnika u Siriji. Šojgu je dodao da će rad na uspostavljanju jedinstvenog sistema kontrole protivvazdušne odbrane u Siriji biti završen do 20. oktobra. Za tri mjeseca sirijski stručnjaci će biti obučeni da koriste ruske sisteme S-300.

