Objavljen snimak kako su demonstranti zapalili autobus

BELFAST - Grupa mladih u probritanskom području Belfasta zapalila je sinoć oteti autobus i napala policiju kamenjem u najnovijem u nizu nasilnih akcija započetih prošle nedjelje u Sjevernoj Irskoj.

Više desetina policajaca povrijeđeno je u noćnom nasilju koje je uključivalo paljenje automobila i bacanje molotovljevih koktela na policiju, navodi "Reuters".

Do nasilja dolazi usred rastuće frustracije među mnogima u pro-britanskoj unionističkoj zajednici zbog novih trgovinskih barijera između Sjeverne Irske i ostatka Ujedinjenog Kraljevstva koje su rezultat britanskog izlaska iz Evropske unije.

Probritanska Demokratska unionistička partija (DUP) ukazala je na prošlogodišnju odluku policije da ne progoni irske nacionaliste Šin Feina zbog velike sahrane kojom su prekršene antipandemijske mjere.

Šin Fein su zauzvrat okrivili DUP za podsticanje tenzija svojim odlučnim protivljenjem novim trgovinskim aranžmanima i pozivom posljednjih dana da šef policije u regionu da ostavku.

Do nasilja je došlo u zapadnom Belfastu, u blizini takozvanog "mirovnog zida" koji dijeli zajednicu od irskog nacionalističkog uporišta Fals Roud, gde su se takođe okupile grupe mladih.

Zidovi i ograde su izgrađeni između dvije zajednice kako bi se spriječili sukobi tokom tri decenije nasilja u Sjevernoj Irskoj koje se uglavnom okonačalo mirovnim sporazumom iz 1998. godine.

I lideri najvećih političkih partija Sjeverne Irske Šin Fejn i DUP osudili su nasilje, naročito otmicu autobusa i napad na fotoreportera lista "Belfast Telegraf".

So this was earlier today North Belfast one of my colleagues attacked on the bus and if it wasn't for the PSNI risking their lives he could have been in a very dangerous position pic.twitter.com/nk9PU7CLaQ