Objavljen snimak na kom se vidi kako se u koferima iznose Kašogijevi ostaci?

ISTANBUL - Turska televizija emitovala je video snimak na kojem se vide muškarci koji u rezidenciju saudijskog konzula u Istanbulu nose kofere, u kojima se navodno nalaze dijelovi tijela ubijenog saudijskog novinara Džamala Kašogija.

Na snimku koji je emitovao kanal provladine turske televizije Haber, vide se muškarci koji, kako je navedeno, unose ukupno pet kofera kroz glavni ulaz rezidencije, na maloj udaljenosti od konzulata Saudijske Arabije u kojem je Kašogi ubijen početkom oktobra, prenosi Rojters.

Neimenovani turski zvaničnik kazao je, bez objašnjavanja, da izgleda da je taj izvještaj tačan, navodi agencija i dodaje da je o tome izvijestio i provladin list "Sabah".

Saudijske vlasti se nisu odazvale na Rojtersov poziv za komentar tog snimka.

Kašogi je ubijen 2. oktobra nakon što je ušao u Konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu, a njegovo ubistvo je izazvalo međunarodnu osudu, nezadovoljstvo i narušilo je međunarodni ugled saudijskog princa Mohameda bin Salamana.

Kašogi je bio poznati kritičar saudijskog princa, bio je i kolumnista "Vašington posta" koji se pošle godine preselio u SAD.

Saudijski zvaničnici odbacili su optužbe da je princ Mohamed bin Salaman učestvovao u organizaciji Kašogijevog ubistva.

"Sabah" je izvijestio da su koferi sa dijelovima Kašogijevog tijela dovezeni u crnom minibusu oko 15 časova.

Zvanični Rijad je dvije nedjelje negirao Kašogijevo ubistvo pružajući brojna kontradiktorna objašnjenja, nakon čega je ipak priznao da je Kašogi ubijen, a da je njegovo tijelo raskomadano nakon što su pregovori o njegovom povratku u Saudijsku Arabiju propali.

Dijelovi tijela Džamala Kašogija nisu pronađeni, a Turska je zahtijevala u više navrata od Saudijske Arabije da otkrije gdje se oni nalaze.

Prošlog mjeseca, turska policija je pretražila vilu u obalskoj oblasti jugoistočno od Istanbula u okvoru te istrage.

Kancelarija javnog tužilaštva Saudiske Arabije prošlog mjeseca je saopštila da zahtijeva smrtne kazne za pet osoba, a da je 11 osoba od njih 21 osuđeno i da će im se suditi pred sudom Saudijske Arabije.

Turski ministar spoljnih poslova je prošle nedjelje kazao da radi sa drugim državama na premještanju istrage o Kašogijevom ubistvu u Ujedinjene nacije.

