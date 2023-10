Objavljen snimak napada u Briselu: Hladnokrvno ubijao ljude (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Dvije osobe su ubijene u pucnjavi koja se večeras dogodila u centru Brisela, a prema pisanju medija, obe žrtve su nosile švedske fudbalske dresove, uoči utakmice ove zemlje u kvalifikacijama za EURO protiv Belgije večeras u prijestonici.

Belgijski HLN prenosi da je, prema svjedočenjima, napadač je uzviknuo "Allahu akbar".

Takođe, Valonski list Sudinfo navodi da je jedan od napadača u pucnjavi u Briselu uzviknuo "Allahu akbar" i pucao iz oružja sličnog Kalašnjikovu sa svog skutera. Nosio je kacigu i fluorescentni prsluk. Dva žrtve su nosile dres sa švedskim bojama, vjerovatno u vezi sa fudbalskom utakmicom Crvenih đavola koja se večeras igra u Briselu protiv Švedske.

Kako navode, dvije osobe mrtve u pucnjavi , a napadači su u bijegu. Prema pouzdanim izvorima, jedna osoba je pogođena u ulaznom holu, dok su dve druge pogođene u taksiju.

Takođe, pojavili su se i amaterski snimci na kojima se, navodno, može čuti pucnjeva i videti kako se napadač hladnokrvno udaljava nakon pucnjave.

A shooting has just taken place in Brussels, Belgium - Visegrad#Brussel #Belgium #Internationalleaks pic.twitter.com/g2AR3wOxMO