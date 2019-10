Objavljen snimak napada u kojem je navodno ubijen vođa ID

BAGDAD - Iračka državna televizija je objavila snimak akcije američkih vojnih snaga u Siriji u kojoj je navodno ubijen lider Islamske države Abu Bakr al Bagdadi.

Prema riječima iračkih i iranskih zvaničnika koji se pozivaju na izvore iz Sirije, Abu Bakr je ubijen nedaleko od turske granice.

Na snimku se vidi kako je skrovište Al Bagdadija potpuno uništeno nakon napada.

Neimenovani američki zvaničnik rekao je za AP da je sinoć Abu Bakr al Bagdadi bio meta napada u Idlibu i da se očekuje potvrda da je on ubijen u eksploziji.

Američki predsjednik Donald Tramp sinoć je na Twitteru napisao: "Nešto veliko se upravo dogodilo".

Portparol Bijele kuće Hogan Gidli rekao je da će se Tramp u toku dana oglasiti tim povodom.

Iraqi state television has posted a video it says is of the US raid in Syria, during which it is believed Baghdadi was killed.https://t.co/k0CZqlUbtA pic.twitter.com/qyoRxSedo0