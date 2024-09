Objavljen snimak nastao dvije godine prije napada 11. septembra, otvara niz pitanja (VIDEO)

Video koji su britanski detektivi zaplijenili od osumnjičog za teroristički napad u Njujorku 11. septembra prije 23 godine otvara niz pitanja.

Dosad neobjavljen film snimio je osumnjičeni lutajući oko zgrada američke vlade u Vašingtonu dvije godine prije napada otmičara aviona.

Snimio je Bijelu kuću, Kongres, Vrhovni sud i obezbjeđenje te komentarisao na arapskom: "Kažu da su naša djeca demoni. Međutim, ovo su demoni Bijele kuće." Snimajući avion u niskom letu, govori: "Aerodrom nije daleko odavde. Avion polijeće."

Film koji traje sat vremena završava kadrom zgrade Kongresa, a kamera se zadržava na dvije limuzine. Glas kaže: "Njihovi automobili. To ste rekli u planu."

Saudi national Omar al-Bayoumi recorded video in Washington for several days in 1999. The video raises new questions about Saudi Arabia’s connection to the 9/11 terror attacks. https://t.co/9Qz6CtoUVy pic.twitter.com/xCsumkoUb6