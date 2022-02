Objavljen snimak, neke ruske trupe se povlače

MOSKVA - Ruske trupe će se vratiti u svoje vojne garnizone po završetku vježbi, a jedinice ruske Južne i Zapadne vojne oblasti su već počele da utovaruju opremu za svoj odlazak, izjavio je danas portparol ruskog Ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov.

"Kako se mjere borbene obuke bliže kraju, trupe, kao što je uvijek slučaj, sprovešće kombinovane marševe do njihovog trajnog garnizona", izjavio je Konašenkov, a prenosi ruska agencija TASS.

On je dodao da su jedinice Južne i Zapadne vojne oblasti, koje su izvršile svoje zadatke, već započele utovar osoblja i opreme na željezničkim i auto-transportnim sredstvima i da će danas krenuti u svoje vojne garnizone.

Konašenkov je rekao da ruska vojska nastavlja vježbe na nekim pravcima i da u njima učestvuju praktično svi vojni okruzi, flote i vazdušno-desantne jedinice.

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je danas snimak utovara gusjeničarske vojne opreme, koji potvrđuje povlačenje tehnike sa masovnih vježbi.

Na nekoliko snimaka vidi se kretanje kolone tenkova i drugih tipova gusjeničarskih vojnih vozila koji dolaze do željezničkih platformi i ukrcavaju se, prenose RIA Novosti.

Rusija je izvodila i nastaviće da izvodi vježbe na svojoj teritoriji, to je njeno pravo i tome ni sa kim ne razgovara, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je rekao da je to stalan proces, kao i u svim zemljama.

"To je naše pravo da izvodimo vježbe na svojoj teritoriji, tamo gdje smatramo da je potrebno i to ne podleže diskusiji ni sa kim", rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

Russia Defense Ministry shares videos purporting to show tanks moving back to bases. “Feb. 15, 2022 will go into history as the day western war propaganda failed. They have been disgraced and destroyed without a single shot being fired.” -Russia FM spox. pic.twitter.com/sWbLt4NZqZ