Objavljen snimak pada filipinskog aviona, vojnici iskakali iz letjelice

Najmanje 31 osoba je poginula, a 50 je spaseno iz zapaljene olupine filipinskog vojnog transportnog aviona Lokid C-130 Herkules, koji se tokom slijetanja srušio na selo Bangkal u provinciji Sulu.

Najteži udes filipinskog ratnog vazduhoplovstva u posljednjih 30 godina preživjela su dvojica pilota, ali teško su povrijeđena četvorica seljana koja su se našla na mjestu udesa, prenosi AP.

Avion je trasportovao vojnike, od koji je većina tek stupila u vojsku, u provinciju Sulu na vojnu obuku, a ministar odbrane Filipina Delfin Lorenzana je potvrdio da su svi putnici bili pripadnici vojske koji su služili na aerodromu Lagindingan koji je udaljen oko 460 kilometara sjeverositočno od mjesta nesreće.

U šumovitom području provincije Sulu su se jedinice filipinske vojske dugo borile protiv islamskih pobunjenika iz grupe Abu Sajaf i drugih ekstremističkih frakcija, ali je predstavnik filipinske vojske, pukovnik Edgar Arevalo, potvrdio da vojno-transportni avion nije bio napadnut i istakao da su u fokusu nadležnih spasilačka akcija i istraga.

Dopisnik AP je saznao od pripadnika filipinskih vazduhoplovnih snaga da je avion promašio pistu, da su nakon toga piloti pokušali da ponovo podignu avion, ali da im to nije uspjelo nakon čega se dogodila nesreća.

U saopštenju filipinske vojske se navode izjave očevidaca koji tvrde da su neposredno prije pada aviona vidjeli kako vojnici iskaču iz letjelice da bi se spasili moguće eksplozije poslije pada, prenosi "Telegraf.rs".

Na snimcima koje su na Twitteru objavili ABS-CBN Njuz vidi se kako dim i plamen kuljaju iz olupine aviona Lokid C-130 Herkules koji su SAD poklonile filipinskoj vojsci.

#planecrash. At least 17 feared dead after C-130 military plane crashes in #Philippines: Very unfortunate. My heart goes out to the lost families. Prayers #PhilippinesPlaneCrash Take off from Pakistan pic.twitter.com/k61a99IHsI