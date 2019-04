Objavljen snimak potencijalnog bombaša sa Šri Lanke

KOLOMBO - Televizija "Sky news" objavila je snimak potencijalnog izvršioca jednog od terorističkih napada na Šri Lanki.

Na snimku koji je nastao nekoliko sekundi uoči napada vidi se kako tamnokosi muškarac s velikim rancem ide ka crkvi. U trenutku kada je ušao unutra snimak se naglo prekida.

Podsjećamo, u terorističkim napadima u ovoj zemlji poginulo je 321 osoba, a oko 500 je povrijeđeno. Nastradali su u osam eksplozija na Uskrs po Gregorijanskom kalendaru - u tri crkve, tri luksuzna hotela u prijestonici i jednom manjem u predgrađu.

Juče se pojavila vijest i o devetoj eksploziji, nastaloj prilikom pokušaja specijalaca da deaktviraju bombu.

Danas je svijetom odjeknula informacija o tome kako je masovni teroristički napad čin odmazde za napad koji se desio na Novom Zelandu, kada je 15. marta u gradu Krajstčerču u kome je u dve džamije ubijeno 50 ljudi.

