Objavljen snimak pronalaska "australijske Medi": "Odvešćemo te mami i tati, OK?"

Policija Zapadne Australije objavila je na svojoj službenoj Facebook stranici snimak pronalaska djevojčice Klio Smit (4), koja je nestala iz kampa u Australiji, a koja je nakon 18 dana potrage vraćena roditeljima.

Na snimku se vidi kako je jedan policajac nosi u naručju, a detektiv je pita da je li dobro. Djevojčica mu se nasmijala i klimnula da je, a on joj je na to rekao: "Odvešćemo te mami i tati, OK?"

Kasnije je objavljena fotografija iz bolnice na kojoj Klio jede ledeni slatkiš i smiješka se dok maše u kameru, prenosi Jutarnji list.

Detektiv Rod Vajld, koji je vodio istragu, rekao je za australijske medije da je malena djevojčica "fizički dobro" nakon što su ljekari obavili potrebne pretrage.

Klio je posljednji put viđena u šatoru svoje porodice oko 1.30 po lokalnom vremenu 16. oktobra u zabačenom kampu Blouhols Saks u Makleodu, oko 900 kilometara od Pertha, glavnog grada Zapadne Australije.

Australijska policija je strahovala da je djevojčica oteta i ponudila je milion australijskih dolara (4,84 milijuna HRK) za bilo kakvu informaciju.

"Kako divan dan, vratili smo Klio njenim roditeljima. Ovo je prekrasan dan za ovu djevojčicu i njenu divnu porodicu", rekao je direktor policije Zapadne Australije Kris Davson na konferenciji za medije.

Tim od 140 ljudi radio je na slučaju, a policija je reagovala na više od 1.000 dojava građana. Policija navodi kako se čini da je otmica vjerovatno bila oportunistička i očekuju da će optužnica biti podignuta kasnije u srijedu.

"Ona je fizički dobro. To je bilo evidentno od početka", kazao je inspektor iz odjeljenja za ubistva Cameron Blaine. On je bio među četiri osobe koje su spasile curicu i kaže da mu je to "nedvosmisleno" najbolji trenutak u karijeri.

"Ona je vrlo draga, energična djevojčica, vrlo povjerljiva i vrlo otvorena prema nama", rekao je.

Australijski premijer Skot Morison takođe je pozdravio "divnu, olakšavajuću vijest".

"Klio Smit je pronađena. Kod kuće je, zdrava i sigurna. Naše molitve su uslišane", napisao je Morison na Twitteru.

Podsjetimo, četvorogodišnja Klio Smit, koja je nestala iz kampa u australskoj unutrašnjosti prije više od dvije sedmice pronađena je i vraćena roditeljima nakon što ju je policija spasila iz zaključane kuće, a osumjičenog privela.

