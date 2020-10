Objavljen snimak sa "čuvene" žurke koja je iznervirala Nizozemce

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Haga samo 25 minuta prije nego što bi nova pravila zbog koronavirusa trebalo da stupe na snagu.

"Odbrojavanje do djelimičnog zaključavanja. Scena u Hagu 25 minuta prije uvođenja novih pravila", piše u opisu videa, prenosi B92.

Podsjetimo, zbog povećanog broja inficiranih osoba, nizozemska vlada je donijela uredbu o uvođenju djelimičnog karantina.

Takva doluka je donesena je kako bi se usporilo širenje infekcije jer je od evropskih zemalja jedna od najviše pogođenih novim talasom virusa, a danas je u toj državi potvrđeno novih 7.791 slučajeva, što je najviše od početka pandemije.

Countdown to partial lockdown. Scene in The Hague 25 mins before new rules kick in #COVID19 pic.twitter.com/fRJkbpLaKd