Objavljen snimak ubistva napadača u Moskvi

Na internetu se pojavio video-snimak ubistva napadača koji je večeras otvorio vatru u blizini sjedišta Federalne službe bezbjednosti Rusije (FSB) u Moskvi.

Neidentifikovani napadač večeras je otvorio vatru u centru Moskve u blizini zgrade FSB-a. U pucnjavi je poginuo jedan pripadnik FSB-a, a sam napadač je likvidiran.

Radi bezbjednosti građana koji su se u to vrijeme nalazili u blizini sjedišta FSB-a, pripadnici ruske garde postavili su kordon i obezbijedili evakuaciju prolaznika.

#MoscowShooting This footage allegedly shows Moscow shooting suspect taken down MORE: https://t.co/9x1ImhusCr pic.twitter.com/2BvRqBwjkX