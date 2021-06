Objavljen snimak urušavanja dijela zgrade, traga se za 51 osobom

Sali Hajman, funkcionerka okruga Majami, rekla je da se trenutno ne zna gdje je 51 osoba za koje se pretpostavlja da su živjele u dijelu nebodera koji se u četvrtak urušio.

Za "CNN" je rekla da se "ti ljudi ili nisu javili lično ili se niko nije javio da prijavi da nedostaju".

Hitne službe objavile su broj telefona na koji se stanovnici urušenog nebodera nebodera mogu javiti i reći da su na sigurnom odnosno za članove porodica koji žele prijaviti da ne mogu doći do njih.

Hajman je rekla da se još uvijek ne zna jesu li te osobe bile u neboderu kada se urušio, dodavši da su neki od njih možda bili na godišnjim odmorima.

"Još uvijek čekamo. Nade još uvijek ima, ali sve manje", dodala je.

Dodala je da su spasilačke ekipe prošle kroz dio zgrade koji se nije srušio, ali i kroz dio koji je djelomično ugrožen.

Dodala je da je do sada evakuisano oko 40 ljudi.

Ali, napore spasilaca za sada je stopiralo grmljavinsko nevrijeme koje se nadvilo nad područje nesreće, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Snimak urušavanja zgrade objavljen je na društvenim mrežama.

