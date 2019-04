Objavljen trenutak eksplozije kombija u Šri Lanki

U jednom kombiju jutros je nedaleko od crkve Sv. Antonija u Kolombu došlo do eksplozije bombe uprkos naporima deminerskih jedinica i vazduhopolovnih snaga da je deaktiviraju.

Snimak eksplozije nedavno se pojavio i na internetu, a objavili su ga BBC kao i Sky News i on najbolje prikazuje razornost bombe. Važno je istaći i to da je lokalna policija još ranije saopštila da su specijalci na glavnoj autobuskoj stanici u Kolombu pronašli 87 detonatora.

Još uvijek se traga za odgovornim za jučerašnje bombaške napade u Šri Lanki u kojima je poginulo blizu 300, a ranjeno nešto više od 500 ljudi.

Contact sent me this video of an explosive being detonated in a van in Kochikade, Sri Lanka near St Antonio’s Shrine church about the same time we heard the blast. pic.twitter.com/LdLmLNvvtk