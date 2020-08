Objavljen uznemirujući snimak ubistva ruskog generala u Siriji

Ruski general Vjačeslav Gladka poginuo je, a tri ruska vojnika su ranjena tokom granatiranja ruskog konvoja nedaleko od Deir al Zora u Siriji.

Gladka je ubijen u utorak dok je obilazio mjesto koje su islamisti prethodno granatirali.

Dok je general prilazio džipu njegov konvoj je gotovo u potpunosti uništen. Gladka je stradao na licu mjesta, a kamere su zabilježile bombardovanje.

Podsjetimo, u ponedjeljak je granatirana i jedna zajednička tursko-ruska patrola u provinciji Idlib, ali nije bilo povrijeđenih.

U međuvremenu, nakon šestomjesečnog primirja, na nekoliko gradova koji su pod kontrolom pobunjenika na sjeverozapadu Sirije, izvršeni su vazdušni napadi iza kojih, kako se vjeruje, stoji ruska ratna avijacija.

Prema dostupnim informacijama, borbeni avioni su sa velike visine bombardovali područja oko Harbanuša i Šeik Bar Nara, ali se vjeruje da je riječ o ruskim Suhojima, prenosi "Telegraf.rs".

Footage shows #Russia Major General Vyacheslav Gladkikh killed in #Dez #Syria moments before an (obvious?) mine/IED planted blew up as he approached it. Looks like he was inspecting the site of a previous #IslamicState attack. (H/T @Mzahem_Alsaloum) pic.twitter.com/XGCFR8p0PP