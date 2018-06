Objavljen uznemirujući snimak udara taksija u navijače u Moskvi

Vozač taksija zabio se u grupu navijača nedaleko od čuvenog moskovskog Crvenog trga. Sedmoro ljudi je povrijeđeno, a policija je vrlo brzo uhvatila vozača koji je pješke pokušao pobjeći s mjesta nesreće.

Vlasti su poručile kako se ne radi o terorističkom napadu nego o nepažnji vozača, koji ima kirgistansku vozačku dozvolu.

Na društvenim mrežama uskoro je osvanuo i video nesreće, koja prikazuje kako se taksi popeo na pločnik i pokosio grupu navijača, prenosi index.hr.

Dio prolaznika odmah se uputio prema vozaču koji je zaustavio taksi i izašao iz njega. Nakon toga počeo je bježati, a prolaznici su trčali za njim.

BREAKING: Taxi ploughs into several fans in central Moscow, then flees the scene. Eight people were injured. Police say it was an accident #WorldCup #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/gu9F4CdqK0