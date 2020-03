Objavljen video na kojem turska policija navodno napada grčku

ATINA - Grčki portal "Ekatimerini" prenio je video-snimak, navodeći da se na njemu vidi kako turska policija baca suzavac sa svoje strane granice na grčke kolege.

Suzavac je, navodno, bačen sa turske strane granice u Evrosu tokom sukoba grčke policije i migranata koji nasilno pokušavaju da pređu iz Turske u Grčku.

Grčke vlasti, koje su objavile video-snimak, a to prenosi portal, navele su da turska policija stanicionirana 40 metara od granice je koristila bacač granata za ispaljivanje suzavca u tampon-zonu.

Korisnici Twittera komentarišu: "Ovo je objava rata", ali i "Ovo su lažne vijesti, gdje su onda migranti?"

Turska je ranije tvrdila da su Grčke vlasti ispalile jutros suzavce i omamljujuće granate kako bi odbile navalu migranata koji žele da uđu u zemlju iz Turske, a nakon što je Turska izjavila da će otvoriti svoje granice za sve one koji žele da je pređu, prenosi Tanjug. Grčka je to demantovala.

Sukobi su nastali blizu pograničnog sela Kastanjes, duž ograde na granci sa Turskom, koja prati kopnenu liniju do rijeke Evros. Turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan prošle sedmice je rekao da će otvoriti granicu i pustiti sve one koji žele da je pređu, što je dovelo do toga da se ka Evropi zapute hiljade migranata.

Na graničnim prelazima nastao je haos, sve je više sukoba, nasilja.