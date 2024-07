Objavljen video napadača na Trampa (FOTO, VIDEO)

Bivši američki predsjednik Donald Tramp lakše je ranjen na predizbornom skupu u Pensilvaniji, koji će se istraživati kao pokušaj atentata, a objavljen je do sada najjasniji snimak napadača, na kom se vidi kako leži na jednom krovu i nišani.

FBI je napadača identifikovao kao 20-godišnjeg Tomasa Metjua Kruksa iz Betel Parka u Pensilvaniji.

On je ležao na krovu proizvodnog postrojenja koje se nalazi na oko 120 metara udaljenosti od mjesta na kom je održan miting, a na tom mjestu je, nakon likvidacije napadača pronađena automatska puška, navodi Njujork post, prenosi "Telegraf".

Na videu na kom se vidi muškarac kako leži na krovu čuje se žena koja ga zove po prezimenu, pita ga šta to radi i govori mu da siđe sa krova.

BREAKING: CLEAREST VIDEO OF THOMAS MATTHEW CROOKS SHOOTING AT PRESIDENT TRUMP‼️ A newly obtained video from TMZ shows the shooter, identified as 20-year-old Thomas Matthew Crooks, firing at former President Donald Trump before being shot. In the background, a woman is heard… pic.twitter.com/UxQTwPOMIU