Objavljen video upada izraelskih specijalaca u bolnicu u Gazi: "Pronašli smo oružje"

GAZA - Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su danas dokaze o Hamasovom oružju pronađenom u bolnici Al Šifa tokom pretresa sprovednog u tom medicinskom centru.

IDF navode da su pripadnici elitne jedinice Šaldag i drugih snaga 36. divizije pronašli oružje u Al Šifinom centru za magnetnu rezonancu, prenio je "Tajms of Izrael".

Izraelske snage su se borile protiv pripadnika Hamasa ispred bolnice i tom prilikom ubile njih petoricu.

Tokom pretresa u jednom od bolničkih odjeljenja, vojnici su pronašli prostoriju u kojoj se nalaze jedinstvena tehnološka sredstva, borbena oprema i vojna oprema koju koristi teroristička organizacija Hamas, naveo je IDF.

Izraelska vojska je objavila slike i video zapise na kojima se mogu vidjeti nekoliko jurišnih pušaka, granate i druga vojna oprema.

IDF releases evidence of Hamas weapons found inside Shifa Hospital's MRI center, during the raid by the elite Shaldag unit and other forces of the 36th Division inside the medical center today. pic.twitter.com/HrtzHmpELR