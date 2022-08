Objavljena fotografija Ukrajinke za koju tvrde da je ubila Duginu

MOSKVA - Federalna služba bezbjednosti Rusije saopštila je da iza ubistva ruske novinarke Darje Dugine stoje ukrajinske specijalne službe, a počinilac je državljanka Ukrajine Natalija Vovk, koja je sa kćerkom doputovala u Rusiju 23. jula.

Pravo prezime osumnjičene za ubistvo Dugine nije Vovk, već Šaban, objavili su mediji.

Natalia Vovk (born Shaban) was identified as a member of Azov Regiment by Russian OSINT back in April. Once again, internet autists more effective than the state... pic.twitter.com/JcVjJlE8TO

U bazi podataka ruske grupe hakera RaHDIt zaista postoje podaci za Nataliju Šaban, sa njenim drugim prezimenom Vovk.

Ona je, zvanično, pripadnik Nacionalne garde Ukrajine. Služi u puku Azov sa činom - redov.

Federalna služba bezbjednosti izdala je ranije izvještaj povodom ubistva Darje Dugine, prenose ruski mediji.

"Utvrđeno je da su zločin pripremile i počinile ukrajinske specijalne službe. Počinilac je državljanka Ukrajine Natalija Vovk, rođena 1979. godine, koja je u Rusiju stigla 23. jula 2022. godine zajedno sa kćerkom Sofijom Šaban, rođenom 2010. godine. U cilju organizovanja ubistva Darje Dugine i dobijanja informacija o njenom načinu života, iznajmila je stan u Moskvi u kući u kojoj je preminula živkela", navodi se u izvještaju.

Nakon izvršenja zločina "Vovk, zajedno sa kćerkom, otišla je preko Pskovske oblasti u Estoniju".

Ističe se da su kriminalci za praćenje novinarke koristili "mini kuper", pri ulasku u Rusiju koristili su registarske tablice DPR - E982KSH DPR, u Moskvi - kazahstanske tablice - 172AJD02, a pri izlasku - ukrajinske.

U subotu uveče, u pokretu je izgorio automobil kojim je, prema podacima istražnih organa, upravljala novinarka i politikolog Darja Dugina. Ona je preminula na licu mjesta. Prema preliminarnoj verziji, eksplodirala je eksplozivna naprava postavljena u automobilu.

1/ ‼️nother photo, presumably, of Natalya Vovk, who is accused of the murder of Daria Dugina, as well as the car in which she traveled According to the New Edition, the Mini Cooper car at Auto Ria was sold by a man named Danil Shaban. pic.twitter.com/y5m2ECqfk2