Objavljena nikada prije viđena fotografija Elizabete II

LONDON - Britanska kraljevska porodica objavila je novu fotografiju kraljice Elizabete II - koju javnost do sada nije vidjela - koja je snimljena ranije ove godine tokom proslave njenih 70 godina na prijestolu.

Fotografija je objavljena kasno u nedjelju, a prikazuje kraljicu u svijetloplavoj odjeći s biserima koje su joj poklonili njen otac kralj Džordž IV i kraljica majka na njen 18. rođendan 1944. godine.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released. The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone. Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw