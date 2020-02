Objavljena prva fotografija razmnožavanja koronavirusa

HONGKONG - Naučnici sa univerziteta Hongkong objavili su prvi snimak na kojem se vidi razmnožavanje novog koronavirusa, saopštio je "Boomberg".

Na snimku se vidi ćelija koja je zaražena koronavirusom 2019-nCoV.

Kako su saopštili naučnici, svaka ćelija koja je inficirana virusom može da proizvodi hiljade novih virusnih čestica, prenosi "Sputnjik".

Džon Nikols, jedan od istraživača koji se bavi proučavanjem virusa izjavio je da je univerzitet spreman da pruži rezultate rada drugim naučnicima koji nemaju pristup informacijama.

Broj žrtava koronavirusa porastao je na 259, dok je skoro 12.000 osoba oboljelo širom svijeta.

Kako javljaju mediji, novi virus opustošio je gradove u Kini na čijim ulicama gotovo da nema nikoga. U Hongkongu prodavnice su uglavnom zatvorene, obustavljen je rad u školama, a zaposlenima je rečeno da mogu da rade od kuće.

Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq