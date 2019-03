Objavljena prva slika mjesta pada "boinga 737 MAX"

Raša tudej objavila prvu sliku s mjesta pada aviona "boinga 737 MAX" etiopske nacionalne avio-kompanije.

U avionu s leta ET 302 bilo je 149 putnika i osam članova posade, a kako je saopšteno iz "Etiopijan erlajnsa" niko nije preživeo.

Avion je saobraćao na relaciji Adis Abeba - Najrobi, ali se srušio svega nekoliko minuta nakon polijetanja, odnosno oko 50 kilometara od aerodroma u Adis Abebi.

Zvaničnici su saopštili da među poginulima ima državljana Kanade, Kine, Amerike, Italije, Indije, Francuske, Velike Britanije, Egipta. Prvi čovjek "Etiopijan erlajnsa" saopštio je na pres konferenciji i da je pilot odmah po polijetanju počeo da prijavljuje tehničke probleme i da je zbog toga zatražio da se vrati na aeroodrom s kog je poletio.

Nacionalna TV mreža ranije je javila da su u avionu bili putnici iz 33 države.

Crowds gather around the site of the Ethiopian Airlines crash. None of the 157 passengers survived, said the airline's CEO https://t.co/bSmH4beZUd ( Reuters) pic.twitter.com/JSBxoQNq0B