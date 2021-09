Objavljene fotografije brutalno pretučenih novinara u Kabulu

KABUL - Dvoje avganistanskih novinara pretučeno je u policijskom pritvoru ove sedmice nakon što su izvještavali o protestu žena u Kabulu, gdje su ih priveli talibani.

Zaki Dariabi, osnivač i glavni urednik novina Etilaat Roz, podijelio je na društvenim mrežama slike dva muška reportera, jedan sa velikim, crvenim rupama po donjem dijelu leđa i nogama, a drugi sa sličnim oznakama na ramenu i ruci.

Lica oba muškarca su takođe bila podlivena i isječena na slikama, što je provjerio Rojters.

Na pitanje o incidentu, vršilac dužnosti talibanskog ministra, koji je imenovan na svom položaju kada je nova vlada objavljena u utorak, rekao je da će biti istražen svaki napad na novinare. Odbio je da bude identifikovan.

Dariabi je rekao da su premlaćivanja poslala jezivu poruku medijima u Avganistanu, gdje je nezavisna štampa, većinom finansirana od zapadnih donatora, doživjela procvat u posljednjih 20 godina.

"Pet kolega držano je u pritvorskom centru više od četiri sata, a tokom ova četiri sata dvoje naših kolega su pretučeni i brutalno mučeni", rekao je on za Rojters u četvrtak, dan nakon incidenta.

On je rekao da su povrijeđeni novinari prevezeni u bolnicu i da su im ljekari savjetovali da se odmore dvije nedelje.

Talibani, koji su u avgustu upali u glavni grad Kabul i sada ponovo vladaju Avganistanom, nakon borbe protiv 20-godišnje pobune protiv stranih i avganistanskih snaga, obećali su da će dozvoliti medijima da djeluju i da će poštovati ljudska prava ljudi.

