Objavljene fotografije iz Prigožinove vile: Policija pronašla perike, zlatne poluge…

Vladimir Putin je ponizio šefa Vagnera Jevgenija Prigožina nakon njegovog neuspjelog ustanka u Rusiji poslavši bezbjednosne službe da upadnu u njegovu palatu u Sankt Peterburgu.

Tokom pretresa, policija je pronašla ormar pun perika, zalihe zlatnih poluga, skladište pištolja, prepariranog aligatora i uramljenu fotografiju za koju ruski mediji tvrde da predstavlja odsječene glave neprijatelja prognanog privatnog vojskovođe.

Prokremljanski list "Izvestija" objavio je fotografije i video snimak naoružanih oficira koji pretražuju Prigožinovu vilu dok je bio prognan u Bjelorusiji 24. juna, nakon što je Vagner pokrenuo oružanu pobunu protiv Putina prije manje od dvije nedjelje - koja je ubrzo zaustavljena nakon što je Minsk pomogao da se postigne dogovor o okončanju sukoba.

Ogromne zalihe oružja, uključujući jurišne puške i patrone za njih, pronašle su bezbjednosne službe u kući osnivača Vagnera. Džinovski malj sa natpisom "Za upotrebu u važnim pregovorima" fotografisan je izložen u prostoriji za prijem.

Ogroman broj kutija sa ruskim novčanicama u vrijednosti od oko deset milijardi rubalja, odnosno 100 miliona evra, takođe je zaplijenjen u racijama na Prigožinovom imanju, uključujući i njegovu poslovnu zgradu. Ruski mediji javljaju da su novac i oprema od tada vraćeni u kancelariju i Vagnerov centar.

Među vrijednim stvarima privatnog vojskovođe fotografisanih u njegovoj luksuznoj palati bila je ruska vojna uniforma ukrašena sa oko dvadesetak medalja. U njegovom raskošnom domu bilo je izloženo i nešto nalik prepariranom aligagtoru na komodi.

Several more photos from the search of Prigozhin's home in St Petersburg. A uniform with his awards, wig collection, a sledgehammer (with the writing "in case of important negotiations") and a photo with cut off heads. As it turns out, the title of Hero of Russia was awarded to… pic.twitter.com/YJDoQJktlX