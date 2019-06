Objavljene fotografije oborenog američkog drona: "Dokaz da je letio iznad Irana"

Iranska državna televizija je danas pokazala, ono što su nazvali, izvučenim ostacima vojne bespilotne letjelice SAD koju je oborio Iran.

Amirali Hadžizadeh, koji se nalazi na čelu vazduhoplovne divizije iranske Revolucionarne garde, rekao je da su izvučeni dijelovi dokaz da je američki dron bio iznad teritorije Irana kada ga je Garda oborila, prenio je Rojters.

Hadžizadeh je rekao da će danas kasnije reći nešto više o ostacima.

#Iran releases first photos of debris of US #GlobalHawk #RQ4 spy drone shot down by Iranian missile over its airspace in #seaofoman. pic.twitter.com/nnEjyDX2KG