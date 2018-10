Objavljene fotografije osumnjičenog za napad na Krimu

KERČ - Osumnjičeni za napad na koledžu u Kerču na Krimu identifikovan je kao student Vladislav Rosljakov, navodi ruski Istražni komitet.

Prvo je javljeno da ima 22 godine, međutim Istražni komitet navodi da on vjerovatno ima 18 godina.

Kako je navedeno, on je nakon napada, u kojem je stradalo 19 ljudi, izvršio samoubistvo. Prvi pregled tela žrtava pokazao je da su ubijeni iz vatrenog oružja i da niko nije poginuo u eksploziji.

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a oko 50 je povrijeđeno u snažnoj eksploziji i pucnjavi na fakultetu u Kerču na Krimu oko podneva. Eksploziju su pratili i rafali.

Vladislav Roslyakov, who killed 17 people at a Crimea college, used the nickname "Reich" online & was obsessed with serial killers, Russian media are reporting. Creepiest of all is the suggestion he (at right) emulated Columbine killer Eric Harris with a white t-shirt & shotgun pic.twitter.com/8mvrzCSmMe