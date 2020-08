Objavljene kompromitujuće fotografije Bila Klintona

Fotografije nekadašnjeg predsjednika SAD Bila Klintona kako ga masira djevojka koja je žrtva pedofila Džefrija Epstajna objavljene su danas u stranim medijima.

Na fotografijama se nalazi 22-godišnja Šontaj Dejvi koja masira Klintona dok se on osmjehuje.

Fotografije su objavljene uoči govora koji bi Klinton trebalo danas da održi u okviru podrške demokrati Džou Bajdenu u predsjedničkoj trci.

Klinton, koji je tada imao 56 godina, žalio se na ukočen vrat nakon što je zaspao u privatnom avionu Epstajna na humanitarnom putovanju u Afriku 2002. godine.

EXCLUSIVE: 'Would you mind giving it a crack?' Clinton leans back and smiles while receiving neck massage from Epstein victim https://t.co/wtWwgLa2CX