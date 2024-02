Objavljene najnovije ratne karte fronta u Ukrajini (FOTO)

VAŠINGTON, AVDEJEVKA - Rusija pojačava napade na istočnom frontu u Ukrajini, prisiljavajući ukrajinske trupe da se povuku na manje utvrđene obrambene položaje, objavio je Institut za proučavanje rata.

U najnovijem izvještaju američkog Instituta za proučavanje rata (ISW) navodi da nakon kratkog predaha moskovske trupe "pokušavaju iskoristiti taktičke mogućnosti koje nudi rusko zauzimanje Avdejevke i održavaju relativno visok tempo ofanzivnih operacija".

Fokus napada su zapadni dijelovi Avdejevke, s teškim borbama zabilježenim u naseljima Berdiči, Orlivka i Tonenke, gdje su ukrajinske snage uspostavile obrambene položaje kako bi pokrile svoje povlačenje iz Avdejevke, navodi se u izvještaju.

