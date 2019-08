Objavljeni detalji novog njemačkog zakona o useljavanju

BERLIN - Stefan Majer, državni sekretar njemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova, govorio je za "Deutsche Welle" o detaljima novog zakona o useljavanju stranih radnika.

"Ovim zakonom se po prvi put uvodi jedan jedinstveni pojam stručnjaka. A ubuduće se više neće primjenjivati pravilo po kojem prednost pri zapošljavanju ima državljanin Njemačke ili neke druge zemlje Evropske unije. Takođe se ukida i lista tzv. deficitarnih zanimanja tako da će se sve grupe zaposlenih tretirati na isti način. Na prvom mjestu nam je važno da stručnu kvalifikaciju izjednačimo s akademskim obrazovanjem. Dakle svako onaj ko u svojoj domovini stekao kvalifikaciju koja je ravnopravna standardima koji vrijede u Njemačkoj za tu vrstu kvalifikacije, može se prema novom zakonu pod olakšanim okolnostima useliti u Njemačku sa svrhom zaposlenja ili kako bi tražio prikladan posao", objasnio je Mejer za "DW".

Važno je, kaže on, da osobe raspolažu dobrim poznavanjem njemačkog jezika, u nekim područjima je dovoljno temeljno poznavanje jezika. Za zapošljavanje je dovoljan nivo njemačkog B1, za mjesto u obuci B2.

"Nama je važno da se uslovi za dolazak u Njemačku provjere prije planiranog dolaska. To će se obavljati preko diplomatskih predstavništava. Tu treba napomenuti da postoji i mogućnost dokvalifikacije u Njemačkoj. Znači ako neki stepen kvalifikacije nije dovoljan za izdavanje dozvole za useljavanje u svrhu rada onda se tom kandidatu može omogućiti da potrebnu dodatnu kvalifikaciju stekne i u Njemačkoj. Moram naglasiti da pravilo o zapošljavanju građana zapadnog Balkana nema veze s novim zakonom o useljavanju stručne radne snage. Pravilo o zapošljavanju građana zapadnog Balkana sadrži i mogućnost zapošljavanja i polukvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika. I to je dovelo do toga da za nekvalifikovane radnike obrada podataka u diplomatskim predstavništvima traje vrlo dugo. Zbog toga sada ne bih izvlačio zaključak da će sada u svim predstavništvima dolaziti do gužvi i zastoja jer se novi zakon ciljano obraća samo kvalifikovanim radnicima. Ali pojačane navale na diplomatska predstavništva naravno nisu isključena. Tu će sigurno doći do pojačanja osoblja ali to je zadaća ministarstva spoljnih poslova", rekao je on.

Dodao je i da je kroz mjeru o zapošljavanju građana zapadnog Balkana u Njemačku došao velik broj polukvalifikovanih i nekvalifikovanih i najvećim dijelom i starijih radnika. To budi bojazni, kaže on, da bi za Njemačku mogla doći dodatna socijalna opterećenja povezana s penzijom.