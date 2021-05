Objavljeni prvi snimci napada u školi u Rusiji

U školi u Kazanju jutros je došlo do pucnjave, u kojoj je, prema prvim informacijama poginuo jedan nastavnik i osmoro djece.

Tinejdžer je priveden koji se sumnjiči da je ušao u školu i otvorio vatru na učenike.

Pucnjava u Rusiji, ubijeni učitelj i djeca

"Policija je uhapsila tinejdžera, koji se sumnjiči da je započeo pucnjavu", saopštili su iz policije.

Navedeno je i da osumnjičeni ima 17 godina.

Prema nepotvrđenim informacijama, u pucnjavi je učestvovao još jedan napadač.

