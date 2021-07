Objavljeni snimci: Narod "uhapsio" ubice predsjednika, vukli ih kroz grad

Snimljen je, a zatim na društvenim mrežama objavljen, video u kojem stanovnici na Haitiju zarobljene bivše kolumbijske vojne plaćenike krvave i pretučene vuku kroz sirotinjske četvrti Port o Prinsa, usred haosa koji je nastao nakon atentata na predsjednika Žovenela Moizea.

Policija je saopštila da je 26 Kolumbijaca i dvojica američkih državljana bilo uključeno u napad na predsjednika Moizea u ranim jutarnjim satima u srijedu, ali nisu objavljeni njihovi motivi za zločin, prenosi "Daily Mail".

Među uhapšenima su Džejms Solages (35) i Džozef Vinsent, obojica američki državljani rođeni na Haitiju, koji se na snimcima vide s još 17 osumnjičenih.

Ostali napadači su ili u bijegu ili ubijeni.

Snimak prikazuje kako dvojicu osumnjičenih Kolumbijaca zavezane vuku ulicama. Jedan od muškaraca bio je bez majice i obliven krvlju dok ih bijesni građani prate i viče.

A group of citizens in caught two alleged mercenaries accused of assassinating Jovenel Moïse. They were hiding in a ravine. Many are enraged. They argue that whether he was good or bad, foreigners have no right to enter the country and assassinate him. pic.twitter.com/usHCur0oR9