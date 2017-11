Objavljeni snimci i fotografije iz Egipta, broj stradalih raste

KAIRO - Broj žrtava napada na džamiju na egipatskom Sinaju iz minuta u minut raste, a prema novim podacima državne televizije, ubijeno je najmanje 235 ljudi.

Naoružani napadači su bacili bombu, a zatim upali u džamiju u vrijeme molitve lokalnih bezbjednosnih pripadnika. Ranjeno je više od stotinu ljudi.

Ministar zdravlja Egipta naveo je da se strahuje da će broj mrtvih nastaviti da raste.

At least 184 dead 125 injured following deadly attack on Al-Rawda Mosque in Bir El-Abed, North Sinai #Egyptattack pic.twitter.com/rYSk6i59vy

Kako su naveli očevici, eksplozivna naprava aktivirana je tik kraj džamije Al Raudah u gradu Bir al-Abd, a nakon što su ljudi počeli da bježe, počela je paljba. Naoružani napadači su izašli iz četiri terenska vozila i otvorili vatru na vjernike.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i video-snimci sa mjesta napada.

Thi video shows the first moment of the #Egypt's terror attack more than 200 has been killed the mosque attack #Sinai #Terrorist pic.twitter.com/v1Rz7D82Le