Objavljeni snimci kako Nijemci čuvaju Navaljnog

Brojno njemačko obezbjeđenje prati ruskog blogera i opozicionara Alekseja Navaljnog u Berlinu "iz straha od novog trovanja", a jedna od njegovih šetnji prikazana je na video-snimku nedeljnog programa "60 minuta", koji je objavila američka televizija "CBS".

Televizija je objavila snimak na kojem Navaljni drži za ruku suprugu Juliju, dok šetaju pored Brandenburške kapije u Berlinu. Takođe se vidi da je on u pratnji dopisnice televizije Lesli Stol i trojice muškaraca u civilu, a na određenoj udaljenosti prati ga najmanje devet osoba u policijskim uniformama.

Lesli Stol uz snimak objašnjava da Navaljnog čuvaju njemačke vlasti "iz straha od novog trovanja".

"Veliki broj policajaca okružuje ga gdje god da ode", rekla je ona u intervjuu svom kanalu malo prije emitovanja.

Navaljni u šetnji razgovara sa dopisnicom koja nosi masku, dok Navaljni i njegova supruga ne nose.

"Trebalo bi da se borimo protiv tih ljudi jer oni nikada neće prestati. Otrovaće nekoga drugog", rekao je ruski opozicioni nakon tvrdnji da ga je otrovala, navodno, ruska vlada, prenosi "Sputnjik".

Podsjetimo, njemačka vlada je 2. septembra, pozivajući se na laboratoriju Bundesvera, saopštila da je ruski opozicionar Aleksej Navaljni otrovan supstancom iz grupe hemijskih bojnih otrova "Novičok". Od Rusije se zahtijeva da sprovede istragu, a zvanična Moskva insistira na tome da joj Berlin dostavi informacije u vezi s Navaljnim.

Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx pic.twitter.com/yGPPzm413A