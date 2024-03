Objavljeni snimci napada u Rusiji (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

MOSKVA - U Moskvi se dogodila masovna pucnjava u koncertnoj hali, ima žrtava i povrijeđenih, a na društvenim mrežama su se pojavili uznemirujući snimci napada.

Na snimcima se vidi kako naoružani ljudi ulaze u koncertnu dvoranu i odmah počinju da pucaju.

Na jednom od snimaka se vidi I dvorana u plamenu.

Podsjetimo, kako mediji prenose, pucnjava se dogodila u koncertnoj dvorani Krokus siti hola, a najmanje tri maskirane osobe su otvorile vatru, javlja dopisnik RIA Novosti.

BREAKING—In "Crocus City Hall", Moscow, shortly before the concert of the group "Picnic", unknown persons opened fire on people. At the moment, we know about 12 dead and 35 injured, the building is on fire. pic.twitter.com/brEzzL9mKR

Prema prvim informacijama očevidaca, najmanje je deset mrtvih i na desetine ljudi je povrijeđeno, prenose mediji.

People who did not manage to evacuate Crocus City Hall were blocked by fire. Preliminarily, there may be around 100 of them. The roof of the building has started to collapse. To arrest the terrorists, all possible forces are brought to the scene, including those from Moscow -… pic.twitter.com/f0YPvJMohX