Objavljeni tajni transkripti o predmetu protiv Epstajna od prije 18 godina

DŽEKSONVIL - Sudija na Floridi objavio je transkripte istrage u krivičnom predmetu protiv američkog milijardera Džefrija Epstajna vođene 2006, dvije godine prije nego što je sklopio sporazum o priznanju krivice koji je dugo kritikovan kao preblag i kao propuštena prilika da bude zatvoren deceniju ranije.

Epstajn je uhapšen tek u julu 2019. pod optužbom za trgovinu ljudima i zavjeru, ali je mjesec dana kasnije i uoči suđenja izvršio samoubistvo u ćeliji zatvora na Menhetnu.

Tek objavljeni transkripti pokazuju da je velika porota 2006. čula svjedočenje da je Epstajn, koji je tada imao 40 godina, silovao tinejdžerke od 14 godina u svojoj vili u Palm Biču.

Riječ je o dugo traženim spisima, od prije 18 godina, koji pokazuju kako se krivični slučaj odvijao te kako su u to vrijeme tužioci pokušali prikazati dvije mlade žene koje su svjedočile kao kriminalce, a ne kao žrtve seksualnog zlostavljanja, pišu svjetski mediji, prenosi Slobodna Evropa.

Sporno ispitivanje žrtava

Dokumenti koji se odnose na slučaj trgovine ljudima vođen 2006. protiv Epstajna sadrže transkripte dvije tinejdžerke koje su svjedočile pred velikom porotom u Palm Biču na Floridi, kao i svjedočenje policijskog detektiva koji je vodio istragu o lancu trgovine maloljetnicama, piše londonski "Times".

Jedna 16-godišnja tinejdžerka rekla je pred Velikom porotom da je, kada je imala 14 godina, otišla u "ogromnu vilu" pored vode kako bi izmasirala multimilionera koji je masturbirao pred njom. Druga je opisala da je silovana dan prije njenog 18. rođendana.

Međutim, ističe list, ponekad su djevojke ispitivane kao da su i same krive.

"Imaš li ikakvu ideju duboko u sebi da... ono što radiš nije u redu?", upitana je 16-godišnjakinja.

"Da, jesam", odgovorila je.

"I dobro ste svjesni... šta činite svojoj reputaciji?", pitao je porotnik.

"Da, imam", odgovorila je.

A tužiteljica, Lana Belohlavek, je tada pitala: "Vi ste svjesni da ste počinili krivično djelo?"

"Sada jesam. Nisam znala da je to krivično djelo kada sam to radila... Valjda je to prostitucija ili nešto slično", odgovorila je ona.

Velika porota je na kraju optužila Epstajna za jednu tačku optužnice za krivično djelo navođenje prostitucije. Prema izvještaju Ministarstva pravde, policija u Palm Biču je proslijedila slučaj FBI-u, koji je otvorio istragu i sastavio optužnicu od 60 tačaka. Ovo su potom poništili savezni tužioci koji su dozvolili Epstajnu da se izjasni krivim za manje državne optužbe za koje je odležao 13 mjeseci u okružnom zatvoru.

Aleksander Akosta, bivši tužilac koji je odobrio Epstajnov sporazum o priznanju krivice, podnio je ostavku na mjesto sekretara rada u administraciji tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trampa u julu 2019. nakon što se suočio s intenzivnim kritikama zbog sporazuma.

U sudskom podnesku kojim su otpečaćeni najnoviji spisi, okružni sudija Luis Delgado napisao je da će "detalji u zapisniku biti nečuveni za pristojne ljude".

"Svjedočenje Velike porote odnosi se na aktivnosti koje se kreću od krajnje neprihvatljivih do silovanja - sve ponašanje u pitanju je seksualno devijantno, odvratno i kriminalno", dodao je sudija.

Delgado je Epstajna nazvao "najzloglasnijim pedofilom u američkoj istoriji".

"Gotovo 20 godina, priča o tome kako je Džefri Epstajn viktimizirao neke od najranjivijih u okrugu Palm Bič bila je predmet velikog gnjeva i ponekad je umanjila percepciju javnosti o sistemu krivičnog pravosuđa", napisao je Delgado.

Epstajn se ubio u zatvorskoj ćeliji na Menhenu 2019. u 66. godini, dok je čekao suđenje zbog odvojenih optužbi za trgovinu ljudima.

Slučaj od javnog interesa

Sudski službenik okruga Palm Bič Džozef Abruzo, koji je tri godine pokušavao dobiti dozvolu za pristup i objavljivanje zapisa, rekao je da javnost i žrtve imaju pravo znati kako se odvijao krivični slučaj, prenosi "Washington Post".

"Osjećali smo da je ovo tako poseban slučaj i od takvog javnog interesa, da smo promijenili zakon za ovaj slučaj", rekao je Abruzo.

Epstajn se izjasnio krivim za nagovaranje na prostituciju i osuđen je na 18 mjeseci zatvora 2008, ističe list, dodajući da se Epstajn morao registrovati kao seksualni prestupnik, ali godinama nije trpio nikakve druge pravne posljedice, uprkos tužbama više žena koje su izjavile da ih je zlostavljao dok su bile maloljetne.

Mnoge od njegovih žrtava rekle su da su njegovo bogatstvo i veze vodili državnog tužioca u okrugu Palm Bič, da se prema njemu odnosi s poštovanjem.

Nakon što je istrživanje lista "Miami Heralda" 2018. ponovo razmotrilo način na koji je slučaj riješen na Floridi, Epstajn je priveden u Njujorku u julu 2019. godine. Optužen je da je zlostavljao desetine djevojaka u svojim kućama na Menhetnu i Palm Biču i stvorio mrežu u kojoj je plaćao svojim žrtvama da mu dovode druge.

Godinu dana nakon njegovog samoubistva 2019. u zatvorskoj ćeliji u Njujorku, savezni tužioci optužili su njegovu dugogodišnju saputnicu Gislejn Maksvel, rekavši da je pomagala u vrbovanju djevojaka, te da je povremeno učestvovala u njihovom zlostavljanju. Osuđena je po nekoliko optužbi, a kaznu od 20 godina zatvora počela je služiti 2022.

Transkript od 158 stranica uključuje svjedočenje dvije Epstajnove mlade žrtve, koje su objasnile kako su Epstajn i njegovi pomoćnici regrutovali djevojke u srednjoj školi "Royal Palm Beach". Svaka djevojka je plaćena 200 dolara da vrbuje drugu djevojku u kuću, s namjerom da mu pruže "masažu".

Policijski istražitelj u Palm Biču Džozef Rekari rekao je porotnicima da je Epstajn rekao mladim ženama koje su bile uključene u vrbovanje drugih, "što mlađe to bolje". Epstajn je odbio jednu ženu koja je imala 23 godine, jer je rekao da je prestara. Rekari je tražio nove i teže optužbe protiv Epstajna, ali ga je spriječila kancelarija državnog tužioca Berija Krajšera.

Pomoćnica državnog tužioca Lana Belohlavek postavila je objema djevojkama pitanja koja su se činila pokušajem da se potkopa njihov kredibilitet. U jednom trenutku Belohlavekova je dovela istražitelja da svjedoči o tome šta su djevojke objavile na svojim Myspace nalozima, kao i o prethodnim problemima sa njihovim porodicama i zakonom.

Belohlavekova, naglašava list, nije bila dostupna za komentar.

Guvernerka Pegi Goset-Sajdman, koja je podržala izmjenu zakona kojim bi se omogućilo objavljivanje zapisa, navela je da su dvije žrtve oduzele sebi život posljednjih godina.

"Ovaj debakl nikada više ne bi trebalo dozvoliti da se dogodi u našem sudskom sistemu", rekla je ona.

Jedna od mnogih istraga

Istraga velike porote iz 2006. bila je prva od mnogih koje je policija sprovela u protekle dvije decenije o Epstajnovom silovanju i seksualnoj trgovini maloljetnica i o tome kako su mu njegove veze sa bogatima i moćnima omogućile da izbjegne zatvor ili ozbiljnu zatvorsku kaznu više od jedne decenije, ukazuje AP.

Istrage su otkrile Epstajnove bliske veze s bivšim predsjednikom Bilom Klintonom i britanskim princom Endruom, kao i njegov nekadašnji prijateljski odnos sa bivšim predsjednikom Donaldom Trampom i brojnim drugim bogatim i utjecajnim ljudima koji su poricali da su činili bilo kakvo nedjelo ili bilo šta nedolično i koji nisu optuženi.

Guverner Ron Desantis je u februaru ove godine potpisao nacrt zakona kojim se dozvoljava objavljivanje spisa koji su pod zaštitnim pečatom, ističe AP, dodajući da se transkripti Velike porote na Floridi obično čuvaju u tajnosti zauvijek, ali zakon je stvorio izuzeće za slučajeve poput Epstajnovog.

Odluka okružnog sudije Luisa Delgada da otpečati otprilike 150 stranica sudskih spisa u ponedjeljak je bilo iznenađenje, budući da je sljedeće sedmice bilo zakazano ročište zbog skidanja pečata sa grafičkog iskaza.

Glavni tužilac u slučaju Epstajn, bivši državni tužilac okruga Palm Bič Beri Krajšer, u ponedjeljak nije odmah odgovorio na e-mail i govornu poštu na zahtjeve AP za komentar o objavljivanju transkripata.

Sadašnji državni tužilac okruga Palm Bič Dejv Aronberg, koji nije bio uključen u istragu, rekao je u izjavi da mu je drago što su zapisi objavljeni. On je rekao da još nije pročitao transkripte, pa nije mogao da komentariše da li je Krajšer trebalo da pokrene strože krivično gonjenje Epstajna.

Bred Edvards, advokat mnogih žrtava, rekao je u izjavi da transkripti pokazuju da je Krajšerova kancelarija "odnijela slučaj Velikoj poroti sa planom - da vrati minimalne, ako ih ima, krivične optužbe protiv Džefrija Epstajna".

"Dio dokaza je predstavljen na pogrešan način, a Kancelarija je prikazala žrtve kao kriminalce", rekao je on.

Policijskom pretresom Epstajnove vile 2005. pronađeni su dokazi koji podržavaju svjedočenje djevojaka. Sada se iz Epstajnove imovine isplaćuje 155 miliona dolara na ime restitucije za više od 125 žrtava.

