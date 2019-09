Objavljeni transkripti iz aviona otetog 11. septembra

VAŠINGTON - Danas se obilježava 18 godina od otmice američkih aviona i terorističkih napada 11. septembra 2001. u kojima je poginulo 2.983 ljudi.

Novinar Garet M. Graf napisao je knjigu "Jedini na nebu: Usmena istorija o 9/11", a odlomak je prenio B92.

Odlomak iz spomenute knjige, koja će uskoro biti objavljena, temelji se na transkriptima poziva na broj 911 i snimanju zvuka iz pilotske kabine od 11. septembra, kao i na arhivskim razgovorima s ključnim učesnicim, vođenim nakon 2002. godine, te dodatnim originalnim intervjuima koje je sve do prošlog proljeća vodio autor knjige.

Oni koji su tog dana bili u Bijeloj kući rekli su da im je naređeno da se sklone u bunker, koji je tada prvi put upotrebljen, a izgraden je još tokom Hladnog rata.

Dik Čejni, potpredsjednik: Radar je opazio avion koji se kreće prema Bijeloj kući brzinom od 500 milja na sat.

Luis Skoter Libi, šef kabineta potpredsjednika Dika Čejnija: Saznali smo da je avion udaljen pet milja, da se spustio ispod 500 stopa visine i da ga ne možemo pronaći, nestao je. Pogledajte na svoj sat i razmislite, udaljen je pet milja i kreće se brzinom 500 milja na sat. Tik, tak, tik, tak.

Dik Čejni: Moj agent Tajne službe je rekao: "Gospodine, moramo odmah otići." Zgrabio me i izbacio iz kancelarije, te niz hodnik poveo do podzemnog skloništa Bijele kuće.

Kondoliza Rajs: Došla su agenti Tajne službe i rekli: "Morate poći u bunker." Sjećam se da su me vodili, gotovo nosili usput. Nismo znali gdje smo sigurni, a gdje nismo. U tom trenutku nismo mislili da je bunker Bijele kuće siguran.

Poručnica Heter Laki Peni: Namjeravali smo se sudariti sa avionom. Nismo imali nikakve projektile kojima bismo mogli da srušimo avion. Dok smo uzimali letačku opremu, Sas me pogledao i rekao: "Zaletjeću se u pilotsku kabinu." Ja sam odlučila da ću krenuti prema repu aviona.

Potpukovnik Mark Sasvil: Nismo baš imali puno opcija.

Poručnica Heter Laki Peni: Nikad nismo uvježbavali ovakvo mobilizaciono polijetanje. Obično bi trebalo 20 minuta da startujemo avione, da pokrenemo sve avionske sisteme, prođemo kroz sve provjere i ustanovimo da li sve funkcioniše kako treba te programiramo računare. To ne uključuje vrijeme za pregledanje formulara, obilazak aviona i slično. Obično nam je potrebno pola sata do 40 minuta od izlaska kroz vrata do polijetanja.

U posljednjim minutima Junajted erlajnsovog leta 93, putnici i posada koristili su telefone na svojim sjedištima kako bi pozvali prijatelje, porodice i operatore Junajted erlajnsa i obavijestili ih o otmici.

Nekoliko minuta prije 10 sati putnik na Junajtedovom letu 93 Edvard Felt, oženjeni 41-godišnjak sa dvoje djece, koji je putovao poslovno kao kompjuterski inženjer BEA sistema, nazvao je 911 iz aviona i dobio službenika Džona Šava iz okruga Vestmorelanda u Pensilvaniji.

Bio je to prvi signal vlastima u Pensilvaniji da na nebu iznad njih ima problema. Ovo je skraćeni transkript tog poziva.

Ed Felt: Otmica u te...

Džon Šav: Oprostite? Hej, neko prijavljuje...

Felt: Otmica u toku.

Šav: Gospodine, gubim Vas, gdje se nalazite?

Felt: Junajtedov let 93.

Šav: Čekajte malo, čekajte Junajtedov let. Junajtedov let 93.

Felt: Otmica u toku!

Šav: Okej, gdje ste sad? Gde se nalazite?

Felt: Ja sam u toaletu na Junajtedovom letu 93.

Šav: Okej, gdje se nalazite?

Felt: Ne znam.

Šav: Gdje ste?

Felt: Ne znam gdje se avion nalazi.

Šav: Odakle ste poletjeli?

Felt: Iz Njuvarka za San Francisko.

Šav: Shvatio sam. Okej, ostanite na vezi.

Felt: Pokušavam... (nerazumljivo) u toaletu. Ne znam šta se događa.

Šav: Hej, neka neko nazove FAA u Njuvarku i San Francisku i kaže im da imaju otmicu u toku. Okej, pozovite nekoga na aerodromu. Imamo otmicu u toku.

Alis En Hoglan, majka Marka Bingama, putnika na Junajtedovom letu 93: Posebnost leta 93 je u tome da je bio u vazduhu duže nego ostali letovi. Ljudi u avionu saznali su sudbinu ostala tri leta i pokušali su da spreče otmičare znajući da neće uspjeti da spasu svoje živote.

Dena Barnet, supruga Toma Barneta, putnika na Junajtedovom letu 93: Bilo je tiho i mogla sam osjetiti kako mi srce lupa. Tom mi je preko telefona rekao: "Čekamo da dodemo iznad ruralnog područja. Onda ćemo opet preuzeti avion." Bila sam uplašena i preklinjala sam ga: "Ne, Tom. Samo sjedi, budi miran, budi tih i ne privlači pažnju na sebe." A on je odgovorio: "Ne, Dena. Ako namjeravaju srušiti avion, mi moramo nešto učiniti."

Onda sam ga pitala: "A šta je sa vlastima?" Na to je rekao: "Ne možemo čekati na vlasti. Nisam siguran da oni mogu išta učiniti. Sve je na nama. Mislim da možemo uspjeti." Ćutali smo nekoliko sekundi, a potom sam rekla: "Šta želiš da uradim?" Rekao mi je da se molim i dodao: "Ne brini se. Nešto ćemo uraditi." Potom je prekinuo vezu. Više nikad nije pozvao.

Jedan od putnika, Tod Bemer, dobio je operatorku Verajzon erfona Lisu Džeferson.

Liza Džeferson: Dok je avion ponirao, u pozadini se čulo komešanje. Čula sam kako stjuardesa vrišti. Ljudi su vikali: "O, Bože! Isuse, pomozi nam!" On me pitao mogu li pozvati njegovu ženu u slučaju da on ne preživi.

Lizbet Glik, supruga Džeremija Glika, putnika Junajtedovog leta 93: Džeremi je rekao da će zajedno s trojicom putnika, koji su njegove građe, skočiti na otmičara s bombom i pokušati preoteti avion. Pitao me smatram li da je to dobra ideja. Kratko smo raspravljali. Rekao je da će oni glasati i pitao šta mislim da bi trebalo da ucine. Rekla sam: "Učinite to." On je bio jak čovjek, oko 185 cm i 100 kg. Bio je američki prvak u džudou pa se znao odbraniti. Šalio se i rekao kako je uzeo nož za maslac s doručka. Uprkos svemu, uspoo je i da se našali. A onda je rekao: "Sad ću prekinuti vezu. Odmah se vraćam. Volim te."

Liza Džeferson: Tod se okrenuo prema nekome i rekao: "Jeste li spremni?" Čula sam kako odgovaraju potvrdno. Onda je rekao: "Okej. Idemo." To je bilo zadnje što sam čula.

Transkript snimača zvuka u pilotskoj kabini Junajted erlajnsovog leta 93

9:57

Glas na arapskom: Šta je to?

Glas na arapskom: Tuča?

Glas na arapskom: Da?

Glas na arapskom: Idemo, momci. Alah je velik. Alah je velik. Oh, momci. Alah je velik.

Glas na arapskom: O, Alahu. O, Alahu. Oh, ti najmilostiviji.

(Zvuci borbe i stenjanja)

Glas na engleskom: Ostanite iza.

Glas na engleskom: U pilotsku kabinu! U kabinu!

Glas na arapskom: Žele da udu unutra. Držite, držite iznutra. Držite iznutra.

Glas na engleskom: Držite vrata.

Glas na engleskom: Zaustavite ga.

Glas na engleskom: Sjedi. Sjedi. Sjedi.

Glas na arapskom: Ima nekih ljudi. Svi ti momci.

Glas na engleskom: Zgrabimo ih.

Glas na engleskom: Sjedi.

Glas na arapskom: Vjerujte u Alaha i u njega.

10:03

Glas na arapskom: Alah je velik.

Glas na arapskom: Alah je velik.

Glas na arapskom: Alah je velik.

Glas na engleskom: Ne!

Glas na arapskom: Alah je velik. Alah je velik.

Glas na arapskom: Alah je velik. Alah je velik.

U 10:03 Junajted erlajnsov let 93 srušio se na napušteni rudnik uglja u okrugu Somerset u Pensilvaniji. Svih 40 putnika i članova posade je poginulo, kao i četiri otmičara.