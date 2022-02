Objavljeni uznemirujući snimci: Stambena zgrada u Kijevu pogođena projektilom

KIJEV - Stambena zgrada u blizini drugog arodroma u Kijevu pogođena je projektilom ili raketom rano jutros, a slike s mjesta događaja pokazuju veliki udar na gornje spratove nebodera, javljaju svjetski mediji.

Vanjski zidovi nekoliko na nekoliko spratova su razneseni, a krhotine vise s velike visine.

Sliku je na Twitteru objavio Dmitro Kuleba, ukrajinski ministar spoljnjih poslova.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

"Naš miroljubljiv grad, preživio je još jednu noć pod napadim ruskih projektila. Jedan od njih pogodio je stambenu zgradu u Kijevu. Zahtijevam od svijeta da potpuno izoluje Rusiju, protjera ambasadore, uvede embargo na gas. Da im uništi ekonomiju. Zaustavite ruske ratne zločince", napisao je.

Svjetski mediji objavili su uznemirujući snimak trenutka kada je projektil udario zgradu.

WATCH: Video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/adrd6LSfIL — BNO News (@BNONews) February 26, 2022

Na snimku koju je podijelila press služba Volodomira Zelenskog vidi se eksplozija projektila s kamere u jednom privatnom stanu u zgradi.

Russian missile strike last night on an apartment block in Lobanovsky Avenue in central Kyiv. A large chunk torn out of the building, with multiple floors destroyed and smoke burning this morning. Number of casualties unknown pic.twitter.com/bkJ07QdiOT — Luke Harding (@lukeharding1968) February 26, 2022

Više o dešavanjima u Ukrajini možete pročitati OVDJE.