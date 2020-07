Objavljeno koliko bi mogla da košta vakcina protiv virusa korona

Farmaceutska kompanija Moderna planira da prodaje standardnu dozu vakcine protiv korona virusa po cijeni od 50 do 60 dolara (80 do 100 KM), što je više od cijene vakcine koje će prodavati Pfizer i BioNTech, saopštio je u srijedu list "Financial Times" pozivajući se na neimenovane izvore.

Predložena cijena Moderne viša je od 39 dolara (oko 65 KM) za dvije doze, što je iznos ugovoren od strane Pfizera i njemačkog BioNTecha, sklopljen s američkom vladom, tvrdi list, navodeći da Moderna tu cijenu drži za Sjedinjene Države i "ostale bogatije zemlje".

Američka vlada osigurala je Moderni gotovo milijardu dolara finansijske pomoći za podršku istraživačkim i razvojnim naporima za potencijalnu vakcinu protiv Kovid-19, koji je dosad ubio oko 650.000 ljudi širom svijeta.

Portparol Moderne rekao je da je kompanija vodila razgovore s vladama o potencijalnom snabdijevanju vakcinom, zvanom mRNA-1273, ali nije dao nikakve detalje o cijenama, "s obzirom na povjerljivu prirodu pregovora i ugovora".

Pfizer, Moderna i Merck & Co već su najavili da planiraju profitirati od prodaje svojih vakcina, dok su neki proizvođači lijekova, uključujući Johnson & Johnson, objavili da planiraju distribuirati vakcinu na neprofitnoj osnovi.

Tako je kompanija AstraZeneca pristala osigurati u SAD-u 300 miliona doza vakcina, po cijeni od samo četiri dolara po dozi.