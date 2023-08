Objavljeno posljednje obraćanje Prigožina: "Za one koji se pitaju da li sam živ" (VIDEO)

Da društvenoj mreži X osvanulo posljednje Prigožinovo obraćanje, kako se tvrdi, dok je bio na putu ka Rusiji.

Podsjetimo, vođa i osnivač grupe Vagner Jevgenij Prigožin poginuo je prošle srijede u padu aviona. Osim njega, poginulo je još devet osoba, među kojima je sam vrh te paravojne organizacije.

Prigožinov avion poletio je sa aerodroma u Moskvi i planirano je da odleti u Sankt Peterburg, ali se za oko pola sata srušio.

Zvanična Moskva tvrdi da je identifikovala ostatke Prigožina, nakon čega je sahranjen na groblju u Sankt Peterburgu, u prisustvu porodice i jakog obezbjeđenja, prenosi B92.

Međutim, od kada se vijest o njegovoj pogibiji brzinom svjetlosti proširila svijetom, ne prestaju nagađanja da li je on mrtav ili ne, tim prije što je bilo poznato da on ima dvojnike, kao i da je često u posljednjem trenutku odlučivao kojim će avionom leteti.

Ulje na takvu vatru dodala je objava na društvenoj mreži X, koja je osvanula danas, a na kojoj Prigožin govori: "Za sve one koji se pitaju da li sam živ ili ne...."

Kako je objašnjeno, radi se o posljednjem obraćanju lidera Vagner grupe, u trenutku kada se iz Afrike vraćao u Rusiju.

"Za sve one koji se pitaju da li sam živ ili ne, i kako mi ide... Sada je vikend, druga je polovina avgusta 2023. Ja sam u Africi, tako da fanatici koji razmišljaju o mojoj likvidaciji zarad nečega... Sve ok", rekao je Prigožin i mahnuo.

Prigozhin's last video while he was on his way back to russia. Maybe someone who speaks russian can verify if the translation matches. I don't trust it aince it was posted by the russian side.#Ukraine #Russia #War #NAFO #NATOpic.twitter.com/8SYLXzL1JM