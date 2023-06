Oblak dima iz Kanade stigao do Evrope

VAŠINGTON - Dim koji se pojavio zbog velikog broja šumskih požara u Kanadi i koji već prekrio dijelove SAD, stigao je čak do Norveške.

Prema pisanju CNN-a, poslednjih dana oblaci dima su se protezali od Kanade preko Grenlanda i Islanda, do Norveške.

Naučnici sa Instituta za istraživanje klime i životne sredine u Norveškoj (NILU) uspeli su da otkriju povećanje dima koristeći veoma osjetljive instrumente, a da zatim potvrde njegovo porijeklo korišćenjem prognostičkog modeliranja.

To znači da građani Norveške mogu da namirišu, pa čak i da vide dim kao blagu izmaglicu, ali za razliku od dijelova SAD gde je zabeleženo opasno zagađenje, dim u Norveškoj ne bi trebalo da ima uticaja na zdravlje, rekao je viši naučnik na NILU Nikolas Evagelou.

