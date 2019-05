Obnova mosta u Đenovi teče po planu

RIM - Radovi na obnovi mosta koji se prošle godine urušio u italijanskom gradu Đenovi, kada su poginule 43 osobe, trebalo bi da budu okončani do aprila naredne godine, uprkos kašnjenju radova na rušenju ostataka, izjavio je danas specijalni komesar za obnovu Marko Bući.

Radovi na uklanjanju ostataka mosta "Morandi", koji se urušio u avgustu prošle godine, počeli su u februaru.

Komesar Bući, koji je i gradonačelnik Đenove, naveo je da radovi na rušenju ostataka mosta kasne dvije do tri sedmice, ali da je obnova već počela.

"I dalje napredujemo prema planu, a to je da novi most bude spreman do aprila 2020. godine", rekao je Bući.

Poznati arhitekta iz Đenove Renco Pjano, koji je radio na centru "Pompidu" u Parizu i londonskom neboderu "Šard", iznio je prijedlog za novi vijadukt i saglasio se da nadgleda radove.

Ugovor o obnovi mosta dodijeljen je najvećoj italijanskoj građevinskoj firmi "Salini Impreljo" i graditelju brodova "Finkantijeri".