Oboren azerbejdžanski avion

JEREVAN - Sistemi protivvazdušne odbrane Nagorno Karabaha oborili su danas avion azerbejdžanskog vazduhoplovstva, napisala je na svom Facebook nalogu portparolka jermenskog Ministarstva odbrane Šušan Stepanjan.

"Jermenski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su avion protivnika u jugoistočnom pravcu Artsaka (Nagorno Karabaha) oko 12.15 i dvije bespilotne letjelice u sjevernom smjeru", napomenula je ona, prenio je TASS.

"U toku su borbe na različitim pravcima fronta, uništeno je vojno osoblje i oružje protivnika, posebno tenkovi", istakla je Stepanjanova.

Jermensko Ministarstvo je jutros izvijestilo je da su avion i bespilotna letjelica azerbejdžanskih vazdušnih snaga oboreni u pravcu sjeveroistoka.

The #Armenian aid defense forces downed an enemy aircraft in the SE and 2 UAVs in the N of #Artsakh between 12:07-12:15. Fights continue in different directions, the enemy manpower, AFVs vehicles, particularly tanks have been destroyed.