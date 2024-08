Obrt u slučaju ubistva Ane Knežević

Tim odbrane srpskog državljanina Davida Kneževića (36) koji je optužen za otmicu supruge Ane Knežević (40), izjavio je pred sudom u Majamiju da su tužioci i FBI obmanuli sudiju pričama o nasilnom sukobu para u njenom stanu u Madridu.

Navodi da dokazi koji su stigli pokazuju da u stanu nisu pronađeni tregovi krvi, kako su to tvrdile američke i španske vlasti.

Advokati Davida Kneževića, koji je u pritovru od hapšenja u maju, na ročištu za ponovno ispitivanje odluke da li je neophodno da bude iza rešetaka, kako prenose mediji, naveli su i da odsustvo forenzičkih dokaza koji pokazuju bilo kakvu borbu između para prije njenog nestanka potkopava tvrdnju tužilaštva i trebalo bi da otvori put mužu da bude pušten iz pritvora u saveznom zatvoru u Majamiju.

Advokati su otkrili da je 24. jula dobijen izvještaj španske nacionalne policije u kom se „zaključuje da uzorci uzeti iz stana nisu krv“.

Knežević se optužnicom tereti za otmicu supruge, alI ne i za ubistvo jer njeno tijelo nije pronađeno do današnjeg dana i ona se vodi kao nestala. Sumnja se da je Knežević u Srbiji iznajmio automobil, odvezao se do Madrida, došao do stana supruge od koje se razvodio, oteo je i njeno tijelo iznio u koferu.

“Nije bilo krvi, borbe... Nema znakova da se bilo šta loše dogodilo u stanu”, izjavila je kako navode mediji Kneževićeva advokatica Džejn Vajntraub nakon što je tokom ispitivanja agenta FBI navela da priznaje da je njeno prvobitno svjedočenje u maju, kada je izjavila da su u stanu pronađeni tragovi krvi, bilo netačno.

“On je pritvoren odlukom suda Sjedinjenih Država zbog nečega što se dogodilo u Španiji - ako se dogodilo u Španiji”, navela je Kneževićeva advokatica tokom saslušanja u saveznom sudu u Majamiju u četvrtak.

Kako prenose američki mediji, sudija Edvin Tores, koji je u maju poslije hapšenja Kneževiću odredio pritvor zbog opasnosti od bjekstva, najavio je da će poslije saslušanja razmotriti sve nove okolnosti i donijeti odluku, koja bi prema navodima medija trebalo da bude poznata sjledeće nedjelje.

“Slažem se sa odbranom da su neki od njihovih dokaza osporivi”, rekao je, kako prenose, sudija Tores na kraju saslušanja, ističući odsustvo krvi kao dokaza u stanu supruge u Madridu.

Međutim sudija je naveo da s druge strane veliku snagu ima drugi dokaz - video snimak na kom se vidi kako Knežević kupuje materijal poput ljepljive trake i boje u spreju u madridskoj prodavnici gvožda, koji su najvjerovatnije korišćeni za ulazak u Anin stan, otmicu i za pokušaj da se prekine snimanje kamera u ulazu zgrade.

Na saslušanju za pritvor, pomoćnica američkog tužioca Lejsi Monk je naglasila da su sigurnosne kamere snimile kako je Knežević ušao u zgradu 2. februara i da se zadržao kratko, potom izašao napolje, a onda se ponovo vratio u stan.

“Očigledno je to uradio brzo. Ili se borio sa njom ili ju je onesposobio”, rekao je zamjenik tužioca, navodeći da odsustvo tragova krvi u stanu ne znači da nije došlo do sukoba bračnog para i da nije razlog da David Knežević bude pušten iz pritvora.

Odbrana je u četvrtak ponovo ispitivala i agenticu FBI koja je ranije tvrdila da su u stanu pronađeni tragovi krvi, i koja je poslije pristizanja novih dokaza, navodno promijenila iskaz.

“Nije bilo krvi usljed velikog nasilja, zar ne?”, upitao je advokat.

“Tačno”, rekao je agent.

David Knežević je poslije hapšenja optužen da je otputovao iz Majamija u Madrid, preko Srbije, da bi kidnapovao svoju ženu između 27. januara i 5. februara.

Nestanak njegove supruge od koje se razvodio, rodom iz Kolumbije, prijavljen je 2. februara, saopštila je španska nacionalna policija, koja istražuje njen nestanak kao mogući slučaj ubistva i traga za njenim tijelom. Agenti FBI-a su pomogli španskim vlastima u tim pretresima.

Kneževića su početkom maja na Međunarodnom aerodromu u Majamiju uhapsili agenti FBI po povratku iz Srbije, gdje mu živi majka. Od hapšenja se nalazi u Federalnom pritvorskom centru u Majamiju. Ako bude osuđen za jednu optužbu za otmicu, suočava se sa doživotnom robijom i gubitkom novca koji proizilazi iz krivičnog djela.

Sudija je prethodno odbio da Kneževića pusti uz kauciju od milion dolara, navodeći da njegovo bogatstvo i veze sa inostranstvom predstavljaju veliki rizik da bi mogao da pobjegne.

“Veliki broj posrednih dokaza podržava optužnicu, uključujući dokumentovano putovanje (okrivljenog) iz Sjedinjenih Država u Tursku, Srbiju a zatim u Španiju. Pored toga, optuženi se pojavljuje na video nadzoru u Španiji i kupuje materijale koji su možda korišćeni u otmici, a sve dok optuženi tvrdi da je bio negdje drugdje”, naveo je ranije sudija u odluci da mu odredi pritvor.

Kao mogući motiv izvršenja krivičnog djela, naveo je i razvod bračnog para kao i diobu velike imovine oko koje su se navodno sporili.

Međutim, na saslušanju održanom u četvrtak, odbrana je pustila i audio snimak telefonskog razgovora Ane Knežević sa prijateljicom, u kom Ana kaže da je srećna jer je njen muž pristao da imovinu podijele na pola.

“Sve bi bilo 50-50”, rekla je Ana svojoj prijateljici u govornoj pošti od 31. januara i dodala:

“Zaista sam srećan zbog toga. Nadam se da je to istina”.

U podnesku na sudu, advokati su naveli i da smatraju da bi Knežević trebalo da bude pušten jer je živio u Fort Loderdejlu posljednjih 15 godina, blizak je sa bratom koji živi u istoj oblasti i posjeduje biznis u oblasti informacionih tehnologija zajedno sa investicijama u nekretnine, prenosi Kurir.

