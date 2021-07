Obrušile se stijene na vozila u Indiji, poginulo devet turista

NJU DELHI - Devet turista poginulo je na sjeveru Indije nakon što su se na vozilo u kojem su putovali obrušile stijene.

U nesreći koja se dogodila u državi Himalah Pradeš, povrijeđene su još tri osobe, prenio je BBC.

Na dramatičnim snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako se stijene obrušavaju ka dolini i prema mostu.

Na snimku se vide ogromne stijene kako udaraju u parkirana vozila pre nego što su izazvale rušenje mosta u okrugu Kinaur.

Preostala dva putnika i jedan prolaznik su povrijeđeni, prenosi "Reuters".

Lokalni mediji su javili da su u vozilu bili ljudi koji su došli u posjetu iz Nju Delhija i drugih dijelova Indije, a da je jedan od povrijeđenih lokalni stanovnik.

Na televizijskom snimku vide se srušeni most kod sela Batseri i druga oštećena vozila.

U državi Maharaštra u posljednja dva dana najmanje 125 ljudi je poginulo nakon što su monsunske kiše pokrenule velika kliisasta i poplave.

Indijski premijer Narendra Modi uputio je iskreno saučešće porodicama čiji su članovi poginuli u ovoj nesreći.

On je dodao je da će svi pogođeni nesrećom imati pristup vladinom fondu za pomoć.

On camera! Large chunks of rocks break off mountain top, hit vehicle. Horrifying rockslide caught on camera in Sangla Valley, Himachal Pradesh.Atleast 9 killed. Valley bridge in batseri collapses in Kinnaur#India #HimachalPradesh #Kinnaur #Landslide #Rockslide #Boulders #Stones pic.twitter.com/njK6C2B4hi