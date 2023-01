Očajni Kinezi pale mrtve na lomačama (VIDEO)

PEKING - Pogrebna preduzeća i bolnice kažu da su preopterećeni, a međunarodni zdravstveni stručnjaci predviđaju 2.1 miliona smrti od kovida u narednim mjesecima. Uprkos tome, Kina tvrdi da je samo 5.000 ljudi umrlo od virusa od zaokreta politike. Na snimcima iz Kine čini se, ipak, da su, nakon eksplozije infekcija kovidom-19, porodice u Kini očajne i počele su spaljivati tijela svojih voljenih na ulicama.

Peking je prošli mjesec ukinuo svoju politiku "nulte zaraze kovidom" nakon tri godine strogih ograničenja, što je dovelo do golemog porasta slučajeva u zemlji.

Usred porasta potražnje, pogrebna preduzeća povećali su troškove kremiranja - što je izgleda navelo neke porodice da uzmu stvari u svoje ruke.

U jednom isječku vidi se tako drveni kovčeg kako se spaljuje na maloj lomači, a čini se kako je snimak nastao negdje u ruralnoj Kini.

Međutim, na drugoj snimci, za koju se tvrdi da je iz Šangaja, može se vidjeti grupa stanara kako stoji na parkingu između višespratnica, oko nečega što se čini kao još jedna improvizovana lomača.

