Očevici jurili pijanog vozača iz BiH nakon incidenta na parkingu

ILMENAU – Tokom vikenda na parkingu predstavništva jedne auto-kuće u njemačkom Ilmenau došlo je do incidenta kada je vozač iz Bosne i Hercegovine (32) isprakiravajući se udario u parkirani automobil nakon čega je samo nastavio da vozi, pobjegavši sa lica mjesta.

Međutim, sve to je posmatrala jedna 57-godišnja žena koja je odlučila da “bjegunca” prati sve do Grefenroda, kada se on konačno zaustavio. Ona je izašla iz auta, suprostavila mu se i inisistirala da se vrati u Ilmenau, gdje je napravio štetu.

Žena je pozvala i policiju na lice mjesta koja je odmah po dolasku primijetila neprijatan miris alkohola. Nakon što je vozač iz BiH alkotestiran, utvrđeno je da u krvi ima 1,54 promila. Odmah mu je oduzeta vozačka dozvola te zabranjeno dalje putovanje. Protiv njega će biti podnesena prijava za ugrožavanje bezbjednosti saobraćaja te napuštanje mjesta incidenta.

