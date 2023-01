Očinstvo ne smije da ispašta zbog glasanja (FOTO)

VAŠINGTON - Dok se nastavlja haos u izboru predsjednika Zastupničkog doma, treće najvažnije figure u američkoj politici nakon predsjednika i potpredsjednika, demokratski kongresnik Džimi Gomez je dokazao da očinstvo ne smije da ispašta zbog glasanja. Tako je 3. januara u zgradu Kapitola u Vašingtonu stigao s četveromjesečnim sinom Hodžom u nosiljci na grudima. Međutim, nije očekivao da će istim tempom nastaviti i narednih dana.

Rasprave su se nastavile sredinom drugog dana glasanja u srijedu, ali predsjednik nije izabran ni u šestom krugu, a Gomez iskustvo rada uz sinčića prenosi na Twitteru.

"Dva hranjenja na bočicu i nekoliko mijenjanja pelena na podu garderobe demokrata. Ovo glasanje za predsjedavajuće traje vječno", napisao je.

This baby was born on the first round of votes. He’s now 4 months old pic.twitter.com/RVJFkhg7Sq