Očuh izbo majku nožem, a njenog sina vezao lisicama (VIDEO)

STERLITAMAK - ​Stravičan snimak stiže iz Rusije koja prikazuje tinejdžera koji s lisicama na rukama, bez odjeće po ledenoj zimi, trči po ulicama nekog grada. Istina je još strašnija: bježao je od očuha koji je nasmrt nožem izbo njegovu majku, piše "Daily Mail".

Vitalij Ormandži (42) uzeo je za taoce bivšu suprugu Anu Boltnevu (36) i njenog sina Bogdana (16) u Sterlitamaku, drugom najvećem gradu u Baškiriji, ruskoj republici. Oboje je tukao i udarao bejzbol palicom i uz prijetnju pištoljem od njih tražio novac, pišu ruski mediji. Dječak je uspio pobjeći uprkos tomu što su mu ruke bile vezane lisicama.

Na snimku nadzornih kamera vidi se kako trči do stana svog prijatelja, odakle je pozvana policija. Cijenjena ruska aktivistkinja za ljudska prava i borbu protiv porodičnog nasilja Aljona Popova rekla je da je dječakova majka bila mrtva kada je policija stigla na mjesto zločina. "Ubica ju je nekoliko puta izbo i nožem joj prerezao ključnu kost i vrat", rekla je.

"Kada se bivša supruga vratila kući, došlo je do svađe između nje i optuženog, tokom koje je sin ubijene uspio pobjeći i pozvati policiju. U to vrijeme nasilnik je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem u predjelu vrata i grudi. Žena je od zadobijenih povreda umrla na licu mjesta. Izbezumeljni dječak kasnije je policiji ispričao kakvu je golgotu prošao", ispričala je Popova.

