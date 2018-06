Odbačen prijedlog zakona o imigraciji, Trampov poraz

VAŠINGTON - Predstavnički dom američkog Kongresa odbacio je "kompromisni" prijedlog zakona o imigraciji kojim je trebalo da se obezbijedi dugoročna zaštita mladih imigranata koji su u SAD dovedeni kao djeca - "sanjara" i da se reši pitanje djece odvojene od roditelja na granici.

Prijedlog je odbačen sa 301 glasom protiv, dok je 121 predstavnik u Kongresu glasao za, a obuhvatao je i 25 milijardi dolara za izgradnju zida na granici sa Meksikom, što je predsjednik Donald Tramp obećao još u kampanji.

Lideri republikanaca podržali su predlog, ali se veliki broj konzervativaca među republikancima usprotivio zbog mogućnosti da "sanjari" riješe svoj status. Konzervativni republikanci smatraju da bi se time amnestirali oni koji krše zakon.

Prijedlog zakona o razdvajanju porodica trebalo bi da bude razmotren tokom ove nedelje, prenosi Glas Amerike.

Republikanci u Kongresu su se oglušili o apel predsjednika Donalda Trampa koji ih je prije nekoliko sati na Twitteru pozvao da odobre dalekosežnu reformu imigracione politike, iako je konstatovao da će te prijedloge odbaciti demokrate u Senatu.

Tramp je u tvitu, koji je cijeli napisan velikim slovima, poručio da bi "republikanci u donjem domu trebalo da usvoje snažnu i poštenu imigracionu reformu, iako demokrate neće dozvoliti da ti predlozi budu usvojeni u Senatu".

"Prijedlozi zakona će pokazati da želimo snažne granice i bezbjednost, a da demokrate žele otvorene granice što je jednako kriminalu. Pobijedite", napisao je Tramp velikim slovima na Twitteru.

HOUSE REPUBLICANS SHOULD PASS THE STRONG BUT FAIR IMMIGRATION BILL, KNOWN AS GOODLATTE II, IN THEIR AFTERNOON VOTE TODAY, EVEN THOUGH THE DEMS WON’T LET IT PASS IN THE SENATE. PASSAGE WILL SHOW THAT WE WANT STRONG BORDERS & SECURITY WHILE THE DEMS WANT OPEN BORDERS = CRIME. WIN!